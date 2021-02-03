2 katlı tarihi binanın çatısı çöktü
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2 katlı tarihi binanın çatısı çöktü

03.02.2021 02:32 | Son Güncelleme: 03.02.2021 02:36
2 katlı tarihi binanın çatısı çöktü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iki katlı tarihi binanın çatısı büyük bir gürültüyle aniden çöktü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iki katlı tarihi binanın çatısı büyük bir gürültüyle aniden çöktü. Binanın boş olması ve çevrede kimselerin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi, Şehit Nuri Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi. Cumhuriyet dönemi tarihi eserler bünyesinde yer alan iki katlı boş binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri bina içerisine girerek içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Binanın çatısının neden çöktüğü ile ilgili ekiplerin sabah saatlerinde çalışma yapacağı öğrenildi. 

Öte yandan, mahalle sakinleri son günlerde yaşanan depremler nedeniyle binada çatlaklar oluştuğu ve çatıdaki betonların düşmüş olabileceğini dile getirdi. Ferhat Kuru, "Ben bakkaldan geliyordum. Birden patırtı, gürültü oldu. Arkama bir baktım, köşedeki ev yıkılmış" dedi.

 


2 katlı tarihi binanın çatısı çöktü
2 katlı tarihi binanın çatısı çöktü
2 katlı tarihi binanın çatısı çöktü
2 katlı tarihi binanın çatısı çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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