Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı

ABD'de trafiğin yoğun olduğu bir sırada 2 kadın, yolculuk ettikleri pikapın üzerine çıkıp kalça dansı yapmaya başladı. Kadınların bir arkadaşı ise o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

CANLI YAYIN YAPTI

İki kadının araç üzerinde yaptığı dansı, bir arkadaşları cep telefonu ile çekip Facebook üzerinden canlı olarak yayınladı.

GÖRÜNTÜ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Videonun sosyal medya üzerinden paylaşılmasından sonra polis, diğer sürücülerinde hayatını tehlikeye atan kadınlar için harekete geçti. Polis, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kadınların yakalanması için soruşturma açıldığını söyledi.