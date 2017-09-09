2. Kadıköy Plak Günleri" Başladı

Kadıköy Belediyesi'nce bu yıl ikinci kez düzenlenen "Kadıköy Plak Günleri", plakseverleri buluşturdu.



Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşecen etkinlik kapsamında çeşit çeşit plaklar, plakçılar ve plakseverler bir araya geldi.



Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene düzenlenen plak günlerinde yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, bu sene, plak günlerinin ilk günü olmasına rağmen çok yoğun bir ziyaretçinin geldiğini söyledi.



Plak günlerinin, Kadıköy'de yapılmasına rağmen İstanbul'un geneline hitap eden bir festival olduğunu vurgulayan Temurlenk, "Geçen sene yurtdışından gelen misafirlerimiz de olmuştu. Bu sene de bekliyoruz çünkü hava güzel, buradaki ortam da çok güzel olduğu için daha fazla ziyaretçiyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Temurlenk, plakları, geçmiş ve gelecek arasında kurulan bir köprüye benzeterek, şunları kaydetti:



"Katılımcıların çoğu yeni kuşak gençlerimiz. Yani birebir plakların olduğu dönemleri yaşamasalar da yeni kuşakların, özellikle nostaljiye karşı ilgileri çok büyük, tabii ki bu bizi çok sevindirdi. Kadıköy'de bunun bir zemini var zaten çünkü bütün plakçılar, İstanbul genelinde Kadıköy tarafında örgütlenmiş durumdalar. Bizim yaptığımız şey ise onları bir araya getirmek oldu. Herkesi bekliyoruz, İstanbulluların buna ihtiyacı var. Gelip burada plakları alıp, müzikleri dinleyebilirler."



Bülent Ortaçgil yarın Kadıköy'de



Söyleşiler, konserler ve sürpriz imza günleriyle başlayan plak günleri, iki gün süreyle meraklılarını ağırlayacak.



Etkinliğin ilk gününde müzik tarihçisi Murat Meriç "Plaklarla Memleket Tarihi", Mustafa Özkent ve Zafer Dilek "Usta İşi Plaklar", Mehmet Tez, Evrim Hikmet Öğüt ve Yeliz de "Nerelerdeydin Analog!" söyleşilerinin konuğu oldu.



Radyo Eksen'in katkı verdiği "2. Kadıköy Plak Günleri"nde iki gün boyunca Mete Avunduk, Hakan Tamer ve Ertan Kurt DJ performansları sergileyecek.



İlk gününde şarkıcı Gaye Su Akyol'un sahne alacağı etkinlik, yarın akşam saat 20.00'de başlayacak olan Bülent Ortaçgil konseriyle sona erecek.