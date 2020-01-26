2 dönüm ormanlık alan yandı
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2 dönüm ormanlık alan yandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

26.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:15
2 dönüm ormanlık alan yandı

'nın ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Mahallesi Eskiköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm orman alanı tahrip oldu.

Kaynak: AA

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: 2 dönüm ormanlık alan yandı
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