2 dakika içinde içinde 2 kilo bal yedi

28.09.2019 14:49

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen 4'üncü Bal Festivali'nde Mehmet Kaya 2 kilogram balı 2 dakika içinde yiyerek birinci oldu. Bir yarışmacı da "bal yeyip baldan usanmak" deyimini akıllara getirdi ve daha fazla devam edemeyerek pes etti.



Antalya Finike Belediyesi, Ernez Mahalle Muhtarlığı, Ernez Bal Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle "Bal Gibi Festival" sloganıyla 4'üncü Bal Festivali düzenlendi. Geleneksel hale gelen festivalde bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivale Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, muhtarlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bölge sakinleri ve bal üreticileri katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Kaymakam Baysal, "Gelenek ve göreneğimizi en iyi şekilde devam ettiriyorsunuz. Ernez önemli bir yerimiz. Umarım bu gelenek 4 yıl değil uzun yıllar sürer" ifadelerinde bulundu.



Belediye Başkanı Geyikçi ise "Belediye olarak mahallelerimize her türlü desteği sağlayacağız. Bir olalım, kavgacı olmayalım" mesajını verdi. Ernez Muhtarı Abdurrahman Fırtına da, "Ernez'imizin bu geleneğini devam ettireceğiz. Bal köyümüzün vazgeçilmezidir, desteklerinize ihtiyacımız var" dedi.



Festival kapsamında Bal Yeme Yarışması düzenlendi. 2'si kadın 9 yarışmacının yer aldığı yarışmada Mehmet Kaya 2 kilogram balı en kısa sürede yiyerek birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Ayhan Azak, üçüncüsü de Ali Atakan oldu. Bir yarışmacı da "bal yeyip baldan usanmak" deyimini akıllara getirdi ve daha fazla devam edemeyerek pes etti. Muhtar Fırtına, ilk üçe giren yarışmacıya yarım altın, Ziraat Odası da çeyrek altın verdi.,



Festivalde "En İyi Bal Üreticisi" kategorisinde ise birincilik Alim Tozlu'ya gitti. Mustafa Vural ikinci, Nuriye Aydemir ise üçüncü seçildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA