2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı

07.02.2020 21:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:49

Restoran işletmecisi evli ve 2 çocuk babası Okan Ç.(42), tandır hazırlamak için kuyuya gideceğini söyleyip bahçeye çıktı. Okan Ç.'nin bir süre gelmemesi üzerine meraklanan çalışanlar, bahçeye çıktı ve restoran işletmecisinin cansız bedeni ile karşılaştılar.

İPE ASILI HALDE BULUNDU

Çalışanlar, Okan Ç.'yi ağaca iple asılı halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Okan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Okan Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna konuldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA