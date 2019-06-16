2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti

2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti

Niğde'de 2 çocuk babası 45 yaşındaki adam, sabaha karşı iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Niğde'de 2 çocuk babası Yaşar E. (45), sabaha karşı iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi.

İŞ YERİNDE KENDİNİ İPLE ASTI

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesinde aşçı yardımcısı olarak çalışan 2 çocuk babası Yaşar E., iş yerinde iple kendini astı. Yaşar E.'yi asılı halde bulunan çalışma arkadaşları sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekibi Yaşar E.'nin öldüğünü belirledi.

Yaşar E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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