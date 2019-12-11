2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi
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2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi

Aydın'da psikolojik sorunları olan 27 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın kendini iple asarat intihar etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kadının cansız bedenini hastane morguna kaldırdı.

11.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:59
2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi

'ın ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Serap Ş. (27), iple kendini asarak yaşamına son verdi.

HAYVAN DAMINDA İNTİHAR ETTİ

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Salavatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk annesi Serap Ş., hayvan damında iple kendini astı.

Serap Ş.'yi asılı bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serap Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Serap Ş.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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: 2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi
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