2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray'da iki hız motorunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki hız motorunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Hasanlı Mahallesi istikametinden Şeyh Hamit Mahallesi istikametine seyreden Ali B. (37) idaresindeki 06 BOT 025 plakalı Suziki marka hız motosikleti aynı istikamette seyreden arkadaşı Hasan G. (35) yönetimindeki 68 ACC 180 plakalı Yamaha marka hız motosikleti ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletlerden savrulan 2 arkadaş yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 arkadaş ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 2 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yavuz Akkan/İHA)

2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı
2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı
2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı
2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı
2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı
2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı
2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Erdoğan: '(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...
Son dakika haberleri... Erdoğan: "(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2 arkadaşın kullandığı hız motosikletleri çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:59:59. #1.16#

title