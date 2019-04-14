1996 Model Toros'u 42 Bin TL'ye Alan Vatandaş: Çocukluğumdan Beri Hastasıyım
İzmir'de, 9 bin 500 kilometredeki 1996 model Toros marka otomobili 42 bin TL'ye satın alan Mehmet Akif Baylan isimli vatandaş, "Çocukluğumdan beri bu arabaların hastasıyım" dedi.
İzmir'de yaşayan iş insanı Mehmet Akif Baylan (55), 9 bin 500 kilometredeki 1996 model Toros marka otomobili Kırıkkale'ye gelerek 42 bin TL'ye satın aldı. Baylan, "Çocukluğumdan beri bu arabaların hastasıyım, seviyorum bu arabayı" dedi.
Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan galerici Fatih Yunus Güzel (32), 2 yıl önce internette satışa konulan 1996 model Toros marka otomobili 12 bin TL'ye satın aldı. Otomobil ile 5 ayda yaklaşık 600 kilometre yol yapan Güzel, daha sonra otomobili internetten satışa sundu. Güzel, fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi orjinalliğini koruyan 9 bin 500 kilometredeki otomobil için 50 bin TL istedi. Güzel, bu sürede otomobili kapalı garajında muhafaza etti.
"SEVİYORUM BU ARABAYI"
İzmir'de yaşayan iş insanı Mehmet Akif Baylan, internette gördüğü ilan sonrası Fatih Yunus Güzel ile telefonda görüşerek Kırıkkale'ye geldi. Otomobili inceleyen Baylan, aracı 42 bin TL'ye satın aldı. Mehmet Akif Baylan, "İzmir'den geliyorum. Çocukluğumdan beri hayalimdi böyle bir araba. Burada nasip oldu. Allah'ın izni ile kazasız belasız götüreceğiz. Çocukluğumdan beri bu arabaların hastasıyım, seviyorum bu arabayı." dedi.
TÜRKİYE'DE TEK
Otomobilin 1996 model olduğunu belirten Fatih Yunus Güzel, "9 bin 500 kilometrede. Hatasız, boyasız. Fabrikadan çıktığı gibi orijinal. Otomobili 42 bin liraya verdik. Hatıra verdik bu rakama, güle güle binsin. Aracımız Türkiye'de tek araç. Kendi markasında, hem kilometresi ile hem de temizliği ile. O kadar temiz bir araç ki, biz bugün bu araçtan aramaya kalksak bulamayız" diye konuştu.
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NEKADAR İNEK VARSA OKADARDA SİNEK OLUR SORUN YOK İNEKLER OLMASA SİNEKLER KİMİ SÖVÜŞLEYECEKCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu galericileri emlakçıları paraya doyuramazsınız üçe alırlar ona satarlar hiç vijdanları yoktur ülkedeki enflasiyonun yükselmesinde büyük payları var piyasayıda bunlar yükseltiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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eskiden ilanlar vardı meraklısına diye yazardı bu araçta meraklısına gitmiş başkası 20 tl den fazla vermezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gerizekalı insan görmedim demeyin.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Otomobiller: Yaş: 0-5 servise gidersin. Gerekli gereksiz sürekli parça değiştirirler. Yaş: 5-10 Değişmesi gereken parçaları değiştirirler. Yaş 10-15 :Sen istesen de değiştirmekten çekinirler. ( İdare eder der gönderirler ) Yaş 15-20: Parçasını arasan da bulamazsın. ! ( Yan sanayi- Çıkma şansına ) Yaş :20 Pahalı parça, pahalı işçilik, biz yapmıyoruz abi. . !( orijinal hiç bir şey kalmaz. yaptırayım derken bozdurursun ) Böyle. . Servisler yeni araçları çok severler. . Orada eski araç göremezsiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır