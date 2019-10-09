19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babası gözaltına alındı

09.10.2019 00:33

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU

"#TuğbayaYardımEdin" etiketiyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan işkence görüntüleriyle ilgili çok sayı kullanıcı yetkilileri göreve çağırdı.

BAKANLIK DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Babanın kızı Tuğba'ya işkence yaptığı görüntüler üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Bir sosyal medya kullanıcısı "19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim/ Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var." notuyla görüntüleri paylaşarak ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA