Kayıp genç kızın gözü yaşlı annesine son sözleri "anne yetiş" oldu
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Kayıp genç kızın gözü yaşlı annesine son sözleri "anne yetiş" oldu

Bursa'da bir anda ortadan kaybolan genç kızın annesi, evladının hayatından endişe ediyor. Acılı anne, kızıyla bir kez telefonla görüşebildiğini ve bu esnada kendisine "Anne yetiş" diye seslendiğini söyledi.

15.09.2020 08:28 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:59

Bursa'da bir haftadır 19 yaşındaki kızından haber alamayan anne, telefonla son kez ulaştığı kızının "Anne yetiş" sesini duydu. Gözü yaşlı anne, kızının hayatından endişe ediyor.

SON SÖZLERİ "ANNE YETİŞ" OLDU

Yıldırım ilçesinde yaşayan Eyüba Sultan Can (19), bir hafta önce ailesinin evinden haber vermeden kayboldu. Bir haftadır kızlarını arayan anne Aynur Can, kızıyla bir kez telefonla görüştü. Telefon, "Anne yetiş" sesinin ardından kesildi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Hiç haber vermeden sırra kadem basan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aynur Can, "Kızım bir hafta önce hiç bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Bize bir şey söylemedi. Telefonu hep kapalıydı. Bir kez görüştük. O görüşmemizde de "anne yetiş" dedi. Sonra telefon kapandı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Kızının fotoğraflarını öpüp gözyaşı döken çaresiz anne, "Ne olur kızımı bulun" diye yetkililere seslendi.

Kayıp genç kızın gözü yaşlı annesine son sözleri 'anne yetiş' oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
01: Allah yardımcın olsun ablam. Dünyadaki en büyük sınavlardan biri. İnşa-Allah yavrunla sınanmazsın.
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MUSTAFA: ya bu devletin siber suçları yokmu üst yetkılının kızı olunca mı devreye giriyo
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HURİİ: arka sokaklardaki gız hemen buluyo
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