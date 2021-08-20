19 yaşındaki genç tüfekle intihar etti
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19 yaşındaki genç tüfekle intihar etti

19 yaşındaki genç tüfekle intihar etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 318. sokaktaki bir evde meydana gelen olayda, K.E.E (19), iddiaya göre misafirlik için geldiği bir yakının evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Olayın ardından eve giren yakınları K.E.E.'yi kanlar içerisinde buldu. Yakınları durumu sağlık ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. K.E.E'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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