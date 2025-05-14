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19 Mayıs kütüphaneler açık mı? 19 Mayıs'ta kütüphaneler kapalı mı? 2025 19 Mayıs açık kütüphaneler!

19 Mayıs kütüphaneler açık mı? 19 Mayıs'ta kütüphaneler kapalı mı? 2025 19 Mayıs açık kütüphaneler!
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19 Mayıs kütüphaneler açık mı? sorusu, 2025 yılı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken öğrenciler, araştırmacılar ve kitap tutkunları tarafından sıkça araştırılıyor.

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma durumu merak konusu haline geldi. 19 Mayıs'ta kütüphaneler kapalı mı? Bu özel günde hem halk kütüphanelerinin hem de üniversite kütüphanelerinin açık olup olmayacağı, plan yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 19 Mayıs kütüphaneler açık mı? 19 Mayıs'ta kütüphaneler kapalı mı?

19 MAYIS KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler gibi birçok kuruluş faaliyetlerine ara verecektir.

19 Mayıs kütüphaneler açık mı? 19 Mayıs'ta kütüphaneler kapalı mı? 2025 19 Mayıs açık kütüphaneler!

19 MAYIS'TA KÜTÜPHANELER KAPALI MI?

Kütüphaneler, resmi tatil günlerinde genellikle kapalıdır. Bu kapsamda, 19 Mayıs 2025 tarihinde de kütüphanelerin kapalı olması beklenmektedir.

19 Mayıs kütüphaneler açık mı? 19 Mayıs'ta kütüphaneler kapalı mı? 2025 19 Mayıs açık kütüphaneler!

2025 19 MAYIS AÇIK KÜTÜPHANELER

Büyük şehirlerde bulunan ve özel statüyle hizmet veren bazı üniversite kütüphaneleri veya 7/24 açık dijital hizmet sunan kütüphaneler, sınırlı saatlerde açık olabilir. Bu nedenle kesin bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşların, ziyaret etmeyi planladıkları kütüphanelerin resmi internet sitelerini kontrol etmeleri önerilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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