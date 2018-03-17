18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle Maltepe'de etkinlik düzenlendi.

Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte şehitler anılırken, cephede savaşan askerlerin anısına vatandaşlara ekmek ve hoşaf ikram edildi.

Etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra, Tarihi Osmanlı Mehteran Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Tosun, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, " Çanakkale Zaferi emperyalizmin karşısında kazanılmış zaferdir. Bu topraklar üzerinde yaşayanlar, atalarımız hiçbir zaman tarih boyunca başkalarının toprağına göz koymamışlardır." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerleri de selamlayan Kılıç, "Çanakkale bir başka boyutuyla Kurtuluş Savaşı'nın kapısının aralanmasıydı. İşte biz bunu yaptık. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün de Çanakkale'den Afrin'e diyoruz. Kahraman Mehmetçik yıllardır terörle karşı karşıya bulunan bu topraklarda, 'Artık yeter be Kardeşim!' dedi ve yine Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymak kaydıyla o bölgenin arındırılması için bir Zeytin Dalı Operasyonu'nu gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.