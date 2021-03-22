1700 yıllık İbranice kitabeyi 20 milyon dolara satacakken yakayı ele verdiler
Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken şahısların kitabeyi 20 milyon dolara satmak istedikleri ortaya çıktı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
20 MİLYON DOLARA SATACAKLARDI
Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç dün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı