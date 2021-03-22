1700 yıllık İbranice kitabeyi 20 milyon dolara satacakken yakayı ele verdiler

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken şahısların kitabeyi 20 milyon dolara satmak istedikleri ortaya çıktı.