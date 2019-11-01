01.11.2019 00:29

170 kilo ağırlığındaki kadın obeziteden öldü, cemaat tabutu güçlükle taşıdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta obezite sebebiyle 170 kiloya ulaşan 65 yaşındaki Şahsenem Akyüz yaşamını yitirdi. Yürüme yetisini kaybeden talihsiz kadın, bir gün önce itfaiyenin yardımıyla evine girebilmişti.

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesine bağlı Kılıç Mahallesi Muhayyer Sokak'ta ikamet eden eden 65 yaşındaki Şahsenem Akyüz, obeziteye bağlı hastalıkları sebebiyle önceki gün tedavi gördüğü hastaneye gitti. Yürüme yetisini kaybeden ve 170 kiloya ulaşan Akyüz, hastane sonrası kiloları sebebiyle evinin merdivenlerini çıkamadı. Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda Akyüz'ü sedye yardımıyla evine taşıdı.

Ancak Akyüz, obeziteye bağlı hastalıkları sebebiyle evinde yaşamını yitirdi. Teyzesinin durumu hakkında konuşan yeğeni Mustafa Çolak, "Yıllardır obezite ve buna bağlı hastalıkları sebebiyle teyzemiz tedavi görüyordu. Hiç evlenmedi. Kendi başına yaşıyordu. 170 kiloya ulaşmıştı. Zor günler geçiriyordu. Bu gün kendisini toprağa veriyoruz" diye konuştu. Şahsenem Akyüz'ün cenazesi morgdan alınarak Kılıç Camii'ne getirildi. Tabutu cenaze nakil aracından indirilmeden kılınan cenaze namazının ardından araç mezarlığın yakınına getirildi. Burada yaklaşık 15 kişi tabutu güçlükle mezara taşıdı. Akyüz dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İHA