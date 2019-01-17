17 Yaşındaki Kıza Fuhuş Yaptıran Kadın Gözaltına Alındı

17 Yaşındaki Kıza Fuhuş Yaptıran Kadın Gözaltına Alındı

Samsun'da 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 32 yaşında şüpheli kadını, gözaltına aldı.

Samsun'da 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheli 32 yaşındaki Solmaz K.,'yı gözaltına aldı. Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ KIZA FUHUŞ YAPTIRILDIĞI İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 17 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese giden ekipler, şüpheli kadın Solmaz K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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