17 Yaşındaki Kıza Fuhuş Yaptıran Kadın Gözaltına Alındı
Samsun'da 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 32 yaşında şüpheli kadını, gözaltına aldı.
Samsun'da 17 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdığı ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheli 32 yaşındaki Solmaz K.,'yı gözaltına aldı. Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
17 YAŞINDAKİ KIZA FUHUŞ YAPTIRILDIĞI İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 17 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese giden ekipler, şüpheli kadın Solmaz K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR