17 Farklı Suçtan Aranan 3 Çocuk Annesi Kadın, Kıskıvrak Yakalandı
Samsun'da 17 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan 3 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da, hakkında 17 farklı yakalama kaydı ve 14 yıl 5 ay hapis ve 5 bin TL para cezası bulunan cezaevi firarisi Hülya Y.( 28), polis tarafından yakalandı. Karşısında polisi görünce "Evimi nasıl buldunuz?" diye soran 3 çocuk annesi, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında 'hırsızlık' suçlarından 17 ayrı yakalama ile yine 'evlerden hırsızlık' suçundan toplam 14 yıl 5 ay hapis ve 5 bin TL para cezası bulunan cezaevi firarisi Hülya Y.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kadının, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evde yaşadığı belirlendi. Polis ekipleri adrese baskın yaptı.
"EVİMİ NASIL BULDUNUZ?" DİYE SORDU
Karşısında polisi görünce "Evimi nasıl buldunuz?" diye soran Hülya Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evli ve 3 çocuk annesi olan Hülya Y., mahkemece tutuklandı.
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Ülkeyi soyanlar milleti kandiranlari neden tutuklamiyolar boş iş bunlar boş gündem degişsinde neolursa olsun misaliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Emniyetimizi Gerçekten Takdir Etmemek Elde Değil Lakin Biraz Daha Çabayla Ülkemiz Hayınları ve Güvenlik Güçlerimizi ve Vatandaşlarımızı Şehit Edenlerlerle İşbirliği Yapanları Bir an Önce Adalete Teslim Ederler Yoksa Osman Efendi Gibi Birileri Bu Gibilere Yumruk atar GariCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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fermuarı da açık kalmış garibimin daha içeride hiç kapatamazCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ceza evindekileride dolandırır demedi deme hüseyinCevap Yaz Yayından Kaldır
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kelepçe yok kaçmasınCevap Yaz 4 Yayından Kaldır