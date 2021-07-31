17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı

İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Haberler | Güncel

- 17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı Rize'nin Güneysu ilçesinde taşması sonucu onlarca aracın toprak altında kalmasına sebep olan Minder Deresi'nin üzeri açılarak yatağı genişletildi.

- 17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde taşması sonucu onlarca aracın toprak altında kalmasına sebep olan Minder Deresi'nin üzeri açılarak yatağı genişletildi.

Rize'de 14 Temmuz tarihinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda zarar gören Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları devam ediyor. İlçede üstü kapalı olan Minder Deresi'nin taşması sonucunda ilçe merkezinde bulunan Atasay Sokak'taki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin ismini taşıyan Tenzile Erdoğan Güneysu İlçe Devlet Hastanesi ve ilçe kaymakamlığı ile Güneysu Belediyesi'ni içerisinde bulunduran binalar olmak üzere bazı binalar derenin getirdiği balçık, hafriyat ve su nedeniyle zarar gördü. Derenin taşması sonucu ayrıca 5'i belediyeye ait otoparkta olmak üzere 17 araç toprak altında kaldı. Afetin hemen ardından Minder Deresi'nin kapalı olan kısmının üzeri açılarak kanal yenileme çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 3 metre olan dere yatağının genişliği 3 buçuk metreye yükseltilirken, 2 buçuk metre yüksekliğinde taş duvarlar yapılmaya başlandı.

(HFD-BK-CC-Y)

17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı
17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı
17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı
17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa

Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Oğuzhan Asiltürk Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Demet Akalın Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
17 aracı sular altında bırakan derenin üzeri açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 00:57:49. #1.15#

title