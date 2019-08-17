17 Ağustos depreminin simge kızı ortaya çıktı

17.08.2019 22:02

Gazeteci Kadir Kaymakçı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminde bir enkazın önünde pazar tezgahı üzerinde beyazlar içinde yatan bir bebeğin o an fotoğrafını çekti. Öldüğünü sandığı bebeğin yaşadığını öğrenince her şeyden habersiz Zeynep bebek için bir şiir kaleme aldı.

Sonra da o şiiri gazetesinde yayımlandı. Şiiri okuyan ailesi ise yıllarca o gazete küpürünü sakladı. Amaçları Zeynep büyüdüğünde o gazetedeki haberi, fotoğrafı ve şiiri ona göstermek ve okutmaktı.

20 YIL SONRA İLETİŞİM KURDULAR

Zeynep büyüyüp 20 yaşına geldiğinde ise o şiiri yazan gazeteciyi bulmak istedi. Kadir Kaymakçı'yı İnstagram'da bulan Zeynep, Kaymakçı'ya bir mesaj atarak," Kadir bey tam 20 yıl önce 99 depreminde Sakarya Adapazarı'nda bulundunuz mu bilmiyorum ama o zaman Star Gazetesi'nde çalışan Kadir bey sizseniz o gün fotoğrafını çektiğiniz kız,bugün büyüdü kocaman bir genç kız oldu. Gazetede çıkan şiiriniz bizim için hatıra kaldı her ne kadar kötü günler yaşasak da atlattık. Size o fotoğrafı atıyorum. Bilmem hatırlar mısınız? Hayatınızda başarılar diliyorum. O haber yapan kişi siz değilseniz de sizin vesilenizle ona teşekkür etmiş olurum belki" dedi.

Gazeteci Kaymakçı da o mesajı Habertürk'teki köşesinde, "Hayatımın en güzel bölümü" notuyla paylaştı.