17 Ağustos depreminin simge kızı ortaya çıktı
Gölcük depreminde bir pazar tezgahında uyurken fotoğrafını çektiği bebeğe şiir yazan gazeteciyi, o bebek 20 yıl sonra buldu. 20 yaşında bir genç kız olan Zeynep'in, "Her ne kadar kötü günler yaşasak da şiiriniz bizim için hatıra kaldı" mesajı ise duygulandırdı.
Gazeteci Kadir Kaymakçı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminde bir enkazın önünde pazar tezgahı üzerinde beyazlar içinde yatan bir bebeğin o an fotoğrafını çekti. Öldüğünü sandığı bebeğin yaşadığını öğrenince her şeyden habersiz Zeynep bebek için bir şiir kaleme aldı.
Sonra da o şiiri gazetesinde yayımlandı. Şiiri okuyan ailesi ise yıllarca o gazete küpürünü sakladı. Amaçları Zeynep büyüdüğünde o gazetedeki haberi, fotoğrafı ve şiiri ona göstermek ve okutmaktı.
20 YIL SONRA İLETİŞİM KURDULAR
Zeynep büyüyüp 20 yaşına geldiğinde ise o şiiri yazan gazeteciyi bulmak istedi. Kadir Kaymakçı'yı İnstagram'da bulan Zeynep, Kaymakçı'ya bir mesaj atarak," Kadir bey tam 20 yıl önce 99 depreminde Sakarya Adapazarı'nda bulundunuz mu bilmiyorum ama o zaman Star Gazetesi'nde çalışan Kadir bey sizseniz o gün fotoğrafını çektiğiniz kız,bugün büyüdü kocaman bir genç kız oldu. Gazetede çıkan şiiriniz bizim için hatıra kaldı her ne kadar kötü günler yaşasak da atlattık. Size o fotoğrafı atıyorum. Bilmem hatırlar mısınız? Hayatınızda başarılar diliyorum. O haber yapan kişi siz değilseniz de sizin vesilenizle ona teşekkür etmiş olurum belki" dedi.
Gazeteci Kaymakçı da o mesajı Habertürk'teki köşesinde, "Hayatımın en güzel bölümü" notuyla paylaştı.