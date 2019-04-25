16 Farklı Suçtan Aranan Şüpheli, Kovalamaca Sonrası Köşeye Sıkışınca İntihara Kalkıştı

Kayseri'de 'cinsel istismar' ve 'yağma' başta olmak üzere 16 farklı suçtan aranan Ç.K. (24), polis ile yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

ARAÇLA KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA KOŞARAK KAÇMAYA BAŞLADI

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde 15 suçtan aranan Ç.K. (24), polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi. Polislere tabancayla ateş ederek kaçmaya çalışan Ç.K. ile polis arasında kovalamaca başladı. Araçla kaçamayacağını anlayan zanlı, Seher bulvarı üzerinde araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştı.

KÖŞEYE SIKIŞINCA İNTİHARA KALKIŞTI

Uzun süren kovalamaca sonrasında bir evin bahçesinde sıkıştırılan silahlı zanlı teslim olmakta direndi. Elindeki silahı karnına tutarak kendini vurmakla polisleri tehdit eden zanlı ile polis ekipleri arasında ikna çabaları başladı.

POLİSLERİN İKNA ETTİĞİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soğukkanlı davranarak görüşmeleri sürdüren polis ekipleri, silahı kafasına doğrultan zanlıyı ikna ederek elindeki silahla birlikte gözaltına aldı.

Zanlı Ç.K., polis otosuna konularak işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA