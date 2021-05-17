İSTANBUL-"16 MAYIS İLK ADIM" SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-"16 MAYIS İLK ADIM" SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na bindiği günün anısına, Galata Rıhtımı'nda Milli Mücadele'nin dönüm noktalarının fotoğraflarına yer verilen "16 Mayıs İlk Adım" sergisi açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na bindiği günün anısına, Galata Rıhtımı'nda Milli Mücadele'nin dönüm noktalarının fotoğraflarına yer verilen "16 Mayıs İlk Adım" sergisi açıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliği yaptığı Erzurum Kongresi'nden Sivas Kongresi'ne, Büyük Millet Meclisi'nin açılışından Büyük Taarruz'a kadar birçok tarihi güne yer verilen sergide; Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve milli mücadele komutanlarının fotoğrafları sergileniyor.

16 MAYIS'I HER YIL ANACAĞIZ

Serginin açılışında Galata Rıhtımı'nın önemine değinen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Atatürk, 1927 yılında İstanbul'a geldiğinde gazeteciler kendisine ne hissettiğini sordular. Atatürk, 'Hatıralarımı toparlamaya çalışıyorum' cevabını verdi. Biz bu sergiyle hem ilk adımı anmak hem de Atatürk'ün hatıralarını yad etmek istiyoruz? dedi.

16 Mayıs gününü her yıl anmaya devam edeceklerini belirten Yıldız, bugüne özel çizilmiş bir resmi de ziyaretçilerin dikkatine sundu. Atatürk'ün Galata Kulesi önünde ve Bandırma Vapuru'nun güvertesinde resmedildiği kare ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

İSTANBUL-'16 MAYIS İLK ADIM' SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI
İSTANBUL-'16 MAYIS İLK ADIM' SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI
İSTANBUL-'16 MAYIS İLK ADIM' SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI
İSTANBUL-'16 MAYIS İLK ADIM' SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI
İSTANBUL-'16 MAYIS İLK ADIM' SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI
İSTANBUL-'16 MAYIS İLK ADIM' SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI
İSTANBUL-'16 MAYIS İLK ADIM' SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI
İSTANBUL-'16 MAYIS İLK ADIM' SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI
İSTANBUL-'16 MAYIS İLK ADIM' SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Tarkan Deniz Seki Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL-"16 MAYIS İLK ADIM" SERGİSİ GALATA RIHTIMI'NDA AÇILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 14:25:34. #1.15#

title