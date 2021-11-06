15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
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15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

ANTALYA'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Kendirli (15) ile yanındaki Yusuf Çelik (16) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Kendirli (15) ile yanındaki Yusuf Çelik (16) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bademağacı Mahallesi mevkisinde Antalya-Burdur kara yolunda meydana geldi. Ahmet Kendirli yönetimindeki 07 AAS 690 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ahmet Kendirli ile Yusuf Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Çelik'in kardeşi Polat Çelik ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Antalya'daki hastanelere götürüldü.Ahmet Kendirli ile Yusuf Çelik'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin Dağbeli Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.


15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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