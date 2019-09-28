15 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg metal müzikli protesto

28.09.2019 22:07

Fosil yakıt kullanımına dikkat çekmek için İngiltere'den New York'a yelkenliyle gelen ve dünya çapında milyonlarca öğrencinin katıldığı iklim grevlerini başlatan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde konuşma yaptı. Konuşmasında liderleri suçlayan Thunberg, 'Hangi cesaretle genç insanlardan umut bekliyorsunuz Gençler sizin ihanetinizin farkında. Gelecek kuşakların gözü hepinizin üstünde olacak' ifadelerini kullanmıştı.

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." demişti.

ELEŞTİRENLER DE OLMUŞTU

15 yaşındaki aktivisti destekleyenler olduğu gibi, eleştirenler de oldukça fazlaydı.

Son olarak, Greta'nın BM'de yaptığı konuşmayı eleştiren bir sayfa Greta Thunberg Sings Swedish Death Metal (Greta Thunberg İsveçli Death Metal'i söylüyor) adı altında yeni bir video yayımladı.