15 ton kaçak tütünle yakalanan zanlılardan ilginç savunma: Kalabalık aileyiz, kullanıyoruz

17.10.2019 15:55

Çorum'da, polisin bir depoya düzenlediği, 15 ton kıyılmış kaçak tütün ile çok sayıda bandrolsüz sigara ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sonucunda, gözaltına alınan zanlılar sorgularında kendilerini "Kalabalık aileyiz çoğu tütünü kendimiz kullanıyoruz" diyerek savunandu. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

15 TON KIYILMIŞ TÜTÜN, 500 BİN SAHTE BANDROL ELE GEÇİRİLDİ

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bir depoya baskın düzenledi. 'Duman' adı verilen operasyonda 15 ton kıyılmış tütün, 500 bin sahte bandrol, 10 milyon bandrolsüz makaron sigara, 3 milyon bandrolsüz dolu makaron, 100 bıçak, 1 ton nargile tütünü, 50 elektronik sigara ve bin 170 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Yapılan operasyon sonunda 3 kişi gözaltına altına alındı.

"KALABALIK BİR AİLEYİZ"

Gözaltına alınan 3 şüpheliyi polisler sorguya aldı. Şüpheliler sorgularında "Kalabalık bir aileyiz çoğu tütünü kendimiz kullanıyoruz" diyerek savundu. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA