Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar eden bir vatandaş kendini köprüden aşağıya bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde özellikle Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte yoğunluk yaşanıyor.
Radyo Trafik İstanbul, Boğaziçi Köprüsü'nde bir yurttaşın intihar girişiminde bulunarak kendini köprüden aşağıya bıraktığını duyurdu.
Radyo Trafik İstanbul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir intihar girişiminde bulunan bir vatandaş kendini köprüden aşağıya bıraktı" denildi.
Radyo Trafik İstanbul'un paylaşımı şu şekilde: