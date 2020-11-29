15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim
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15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim

29.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 08:48
15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim

SOKAĞA çıkma kısıtlaması devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- SOKAĞA çıkma kısıtlaması devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Oluşturulan güvenlik noktasından geçen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı.  Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca köprü girişindeki polis aracında bulunan panoda maske, mesafe ve hijyen mesajları verildi.

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15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim
15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim
15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim
15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim
15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim
15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim
15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim
15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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