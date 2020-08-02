15 Temmuz şehidinin babasından kaymakama teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehidinin babasından kaymakama teşekkür

Karamanlı 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın, oğlunun mezarını yeniden yaptıran ilçe kaymakamına teşekkür ederken, "Şu anda biz yeniden doğduk" diye konuştu.

15 Temmuz şehidinin babasından kaymakama teşekkür
02.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:36

Karamanlı 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın, oğlunun mezarını yeniden yaptıran ilçe kaymakamına teşekkür ederken, "Şu anda biz yeniden doğduk" diye konuştu.

Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Yasin Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın'ın ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kaymakam Şahin, şehit babası Selahattin Yalçın'la birlikte 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın'ı mezarı başında ziyaret ederek dua etti.

Baba Selahattin Yalçın, şehit babası olarak herkesin Kurban Bayramını kutlayarak, tüm şehitlere rahmet diledi. "Oğlum 15 Temmuz'da şehit olduğunda yapılan her şey güzeldi" diyen baba Yalçın, "Ancak bizler rahatsız olduğumuz için oğlumun mezarı istediğimiz gibi yapılmamıştı. İlçemiz Kaymakamı Yasin Şahin, hemen gerekli ilgi alakayı göstererek gerekeni yaptı. Şuanda biz yeniden doğduk. Kaymakamımız hem oğlumun mezarını bizim istediğimiz gibi yaptırdı, hem de tüm 15 Temmuz şehitleri adına ilçe şehitliğimize hayırseverlerin desteğiyle güzel bir hayır çeşmesi yaptırdı. Kaymakamımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

"Şehidimiz, milli beraberlik açısından ilçemiz için çok önemli bir değerdir"

Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Yasin Şahin de, "Dün gerçekleştirdiğimiz şehit ailelerimizin ziyaretlerinin devamında bugün de 15 Temmuz şehidimizin mezarına geldik. Burada özellikle şehidimiz için şunları söylemek isterim. Milli beraberlik açısından ilçemiz için çok önemli bir değerdir şehidimiz. 15 Temmuz gecesi hem büyük bir gururu, hem de derin bir hüznü o gece yaşadık. Bir gecede 250 şehit verdik. Ama devamında da gösterdiğimiz demokrasi zaferiyle, ülkemizi ve vatanımızı kurtarmanın sevincini yaşadık. Dünyada eşine az rastlanır bir direniş gösterdik. 15 Temmuz şehitlerimizden ve gazilerimizden Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Muhammed Yalçın şehidimizin mezarının onarımı konusunda ilimiz Özel İdare ve Valimizle yaptığımız istişare ve direktifleri doğrultusunda ailenin istediği şekilde mezarı onardık. Desteklerinden dolayı Valimiz ve İl Özel İdaresi sekreterimize çok teşekkür ediyoruz. Bunun devamında da bir hayır çeşmesine öncülük etmek istem. Hayırseverlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda tüm 15 Temmuz şehitlerimiz için bir hayır çeşmesi yapmak istedik. Kazımkarabekir Şehitliğimize de bunu yaparak armağan ettik" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile Magazin
Bomba iddia: Barış Arduç'la apar topar nikah masasına oturan Gupse Özay hamile
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Ekonomi
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Spor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı Güncel
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı 3. Sayfa
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Koronavirüs aşısı Ekim'de hazır olacak
Demet Akalın 'Süper Lig'de 22 takım olmalı' tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Demet Akalın "Süper Lig'de 22 takım olmalı" tweetini sildi ve açıklama yaptı: Ben ne bilirim?
Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi
Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi
Tek ayağından iş makinesine asılı şekilde kesime götürüldü! O anlara tepki büyük
Tek ayağından iş makinesine asılı şekilde kesime götürüldü! O anlara tepki büyük
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek
Sisal Şans'ın devraldığı şans oyunlarında ilk çekiliş 25 milyon TL'lik büyük ikramiye ile bu akşam gerçekleştirilecek
Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Tatil sezonunu açan İrem Derici, denize şortla girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Yaşar Güler Murat Kurum Ziya Selçuk Hulusi Akar
Magazin Müge Anlı Pelin Akil Ebru Şallı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Bayram Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehidinin babasından kaymakama teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 12:40:19. #1.15#
title