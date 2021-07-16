'15 Temmuz Demokrasi Nöbeti' 5. Yıl Dönümünde Vali Su'nun Katılımıyla Gerçekleşti

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları' kapsamında ilimizde düzenlenen 'Demokrasi Nöbeti' ve 'Yürüyüşü' Vali Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su Hanımefendinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları' kapsamında ilimizde düzenlenen 'Demokrasi Nöbeti' ve 'Yürüyüşü' Vali Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su Hanımefendinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İlk olarak millet bahçesi önünde vatandaşlarla buluşan Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, il protokolü üyeleri ve vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdüler.

Marşlar okunarak büyük bir coşku ile yapılan yürüyüş, Demokrasi Nöbeti'nin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na varılmasıyla sona erdi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Demokrasi Nöbetine Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe Eşi Oya Gedik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, il protokolü üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda şehitlerimiz için Kuran- Kerim tilavet edildi.

Programda konuşan Vali Ali İhsan Su, 15 Temmuz destanının milletimizin azim ve kararlılığı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hain darbe girişimlerine karşı dik duruşunun simgesi olduğunu söyledi.

Ülkemizin siyasi istikrarı, teknolojik atılımları, genç nüfusu, tüm dünyada mazlumlara kol kanat germesi, güçlü demokrasisi, askeri ve diplomatik gelişmeleri, bölgesinde küresel bir güç olarak ortaya çıkmasının hainleri rahatsız ettiğini vurgulayan Vali Su, ülkemizin gelişip daha da kalkınmasını hazmedemeyen FETÖ maşası ile dahili ve harici hainlerin ülkemizin demokrasisini yok etmeye, vatanımızı işgal etmeye, bölmeye ve parçalamaya kalkıştıklarını belirtti.

Yüce milletimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indiğini, sokaklara koştuğunu ve tankların önünde kendilerini siper ettiğini, atılan bombaların altında, vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı, muhafaza etmek için canını ortaya koyduğunu dile getiren Vali Su, milletimizin darbeci hainlere asla geçit vermediğini söyledi.

Vali Su, Vatanımız Bir Bütündür, Parçalanamaz, Bölünemez, Türkiye Geçilemez

Vali Ali İhsan Su sözlerinin devamında; "Tarihi boyunca hür yaşamış olan milletimiz, bundan sonra da ebedi olarak hür yaşayacaktır. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet ülküsüyle bağımsızlığımızdan asla taviz vermeden vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceleri de her zaman, her şart altında, birlik ve beraberlik içerisinde vatanımızı müdafaa etmeye, milletimizle beraber hep birlikte bayrağımıza, vatanımıza, ezanımıza sahip çıkmaya kararlıyız. Bu kararlı duruşumuz kıyamete kadar devam edecektir. Yüce milletimizin vatan aşkı, millet aşkı, bayrak aşkı, ezan aşkıyla milli irade geçilemez. Mavi Vatan geçilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi geçilemez. Vatanımız bir bütündür, parçalanamaz, bölünemez, Türkiye geçilemez. " dedi.

Vali Su sözlerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ederek noktaladı.

Anma programında daha sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı olarak TRT ekranlarından ulusa sesleniş konuşması sinevizyondan izlendi.

Daha sonra 81 ilde eş zamanlı düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' kapsamında sporcular Vali Ali İhsan Su'ya Türk Bayrağı'nı takdim etti.

Bando gösterisi, video gösterimleri ve şiir dinletileri ile devam eden programda Vali Su, Eşi Zeliha Su ile birlikte alanda bulunan vatandaşları selamladı.

Anma programı, saat 00. 13'te Cumhuriyet Meydanı ve il genelinde selaların okunması ile sona erdi. 15. 07. 2021

Kaynak: Habermetre