15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü: Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda

Atatürk Havalimanı'ndaki anma etkinliklerinde mehter takımı performansı gerçekleştirildi ve havalimanında kurulan dev ekranlarda darbe girişimi gecesine dair görüntüler yayınlandı.

Erdoğan'ın havalimanına inen uçağını 15 Temmuz gazileri karşıladı.

Uçaktan eşiyle birlikte inen Erdoğan, kendisini karşılamak üzere uçağın önünde bekleyen 15 Temmuz gazileriyle tokalaştı.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erdoğan'ı karşılayan isimler arasında.

Erdoğan'ın uçaktan inişi esnasında ise tören alanında sela okundu.

Alanda ayrıca, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sahnede Kuran okundu.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapacağı konuşma ve düzenlenen törenin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki müze açılışına katılacak.

TWITTER'DAN DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için milleti, saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmaya davet etti.

Erdoğan, Twitter'daki hesabından, 16 Temmuz 2016'da saat 00.38'de attığı "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum." şeklindeki mesajını tekrar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni paylaşımında, "Milletimizi, 3 yıl önceki bu çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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