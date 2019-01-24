Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
Şanlıurfa'da polis tarafından kimliği açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan kadının, boşanma isteğine olumsuz yanıt alınca cinayeti işlediği ortaya çıktı.
Şanlıurfa'da polis tarafından kimliği açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği eşi Mehmet E.'yi (27) bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan kadının, boşanma isteğine olumsuz yanıt alınca cinayeti işlediği iddia edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği Mehmet E.'ye, anlaşamadıklarını belirtip, boşanmak istediğini söyledi.
BIÇAKLA KOCASINA SALDIRDI
Mehmet E., kadının bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, mutfaktan aldığı bıçakla, kocasına saldırdı. Kanlar içinde kalan Mehmet E., komşuların çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet E.'ün cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadının emniyetteki sorgusu ise sürüyor.
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neler oluyor böyle ya hiçmi vicdan insaniyet merhamet kalmadı yeter artık biri dur desinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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123 acaba kadın normalmiymiş kesin kadının sevgilisi vardır adam pisipisine gitmiştirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Erkek korunma evleri açılırsa banada bi yer lütfenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ömür boyu kahır çekeceğini anlamış madem öyle en azından içerde çekim demiş ne diyelimCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Allahim sen bizi manyak karilardan koru. AminCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır