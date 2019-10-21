21.10.2019 21:19

15. Dünya Wushu Şampiyonası'nın ikinci gününde sanda kategorisinde milli sporcu Hayriye Türksoy dünya üçüncüsü oldu, Ece Çakır finale, Zeynep Alipaşaoğlu ise yarı finale yükseldi.

Çin'in Şanghay kentinde Minhang Gymnasium Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sanda kategorisi kadınlarda 48 kiloda Hayriye Türksoy, ikinci maçında Mısırlı rakibi Yasmin Ewida ile yarı finalde karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilen Türksoy, dünya üçüncüsü oldu.

65 kiloda yarı final maçında Cezayirli rakibi Saidi Yasmina ile karşılaşan milli sporcu Ece Çakır, rakibini nakavt ederek finale adını yazdırdı.

Çeyrek final maçında milli sporcu Zeynep Alipaşaoğlu, Filipinli rakibi Jenifer Kilapio ile 52 kiloda mücadele etti. Rakibini 2-0 yenen Alipaşaoğlu, yarı finale yükseldi.

Sanda kategorisi erkeklerde ise 80 kiloda Kırgızistanlı rakibi Zhoomart Keldeibai Uulu'yu 2-0 yenen Yunus Emre Batan ile 70 kiloda Hindistanlı rakibi Suraj Yadav 'ı 2-0 yenen Nusret Kayhan Altınkaya isimlerini çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu Sefer Budaklı, 65 kiloda çeyrek finale yükselme maçında Özbekistanlı rakibi Akmal Rakhimov ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı ilk devrede üstün olan Budaklı, maç esnasında sakatlanmasından dolayı şampiyonadan elendi.

Çeyrek final maçında Mısırlı rakibi Mahmoud Gomaa ile 52 kiloda karşılaşan Mehmet Demirci ise rakibine 2-0 yenilerek elendi.

Şampiyonada ayrıca Türk Milli Takımı, milli sporculara haksız muamele yapıldığı gerekçesiyle yönetimi protesto ederek "taolu" kategorisinde kalan müsabakalara katılmama kararı alıp yarışmadan çekildi.

Kaynak: AA