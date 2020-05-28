15 bin öğrenciye 27 bin online sınav Covid-19 pandemi krizi ile 23 Mart 2020 tarihinden bu yana online eğitim veren İstanbul Okan Üniversitesi bu süreçte 15.479 aktif öğrenciye, 5.383 ders açtı.

200.603 sanal canlı sınıfa birey olarak katılım gerçekleşti. 16 bin saat ders kaydı oluşturuldu. Sanal canlı sınıf kayıtları 53.000 kez izlendi. 27.043 sınav yapıldı. Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Enstitü ve bölüm bazında 150 adet öğrenci buluşması düzenlendi.

Eğitim teknoloji uygulamaları 2 yıldır öncelikli gelişim alanımız oldu

İstanbul Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy Üniversitenin online platform tecrübesi, teknik alt yapı gücü ve egˆitim kalitesi ile uzaktan eğitim sürecini sorunsuz sürdürdüklerini belirtiyor: "Üniversite olarak son iki yıldır eğitim teknoloji uygulamaları öncelikli gelişim alanımız oldu. Uzaktan eğitimin konuşulmaya başlandığı ilk günden beri aslında bu eğitim modelinin uzaktan değil de yakından eğitim olduğuna olan inancımız son gelişmeler ile daha da pekişti. Mobil eğitim uygulamalarına yaptığımız yatırım ile aslında öğrencilerimize çok daha yakından eğitim imkânı sunabilir olduk. Eğitim teknolojilerini ilk olarak İngilizce Hazırlık programımızda, Kariyer Yaşam Programımızda ve zorunlu bazı derslerde hayata geçirdik. Bu sayede öğrencilerimizin sisteme uyumları artırıldı. Böylece fakülte ve yüksekokullarımızdaki eğitim uygulamalarının hayata geçirilebilmesi daha da kolaylaştırıldı.

Blackboard alt yapısı ile kendi markamız olan O'Learn Öğrenme Yönetim Sistemi'ni kullanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine ara vermeden devam ettik, ediyoruz. Yaz Okulumuzu da online tamamlayacağız."

Kaynak: Bültenler