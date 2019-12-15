15 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı
15 Aralık 2019 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
02:00 Kendin Ol
03:30 Müzik
04:30 Sen de Yap
05:10 Çok Gezenti
06:00 Kader Bağları
07:40 Geçmişin Gölgesinde
09:45 Çocuklar Duymasın
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:30 Küçük Ağa
16:45 Sen de Yap
17:30 Mutluluk
20:00 Kelime Oyunu
21:00 Şeref Meselesi
23:30 O Şimdi Mahkum