1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid'in taht mücadelesine giren oğullarından babasıyla birlikte Timur'a esir düşen hangisidir?

1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid'in taht mücadelesine giren oğullarından babasıyla birlikte Timur'a esir düşen hangisidir?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, 1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid'in taht mücadelesine giren oğullarından babasıyla birlikte Timur'a esir düşen hangisidir? sorusu cevabı ne?

1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid'in taht mücadelesine giren oğullarından babasıyla birlikte Tİmur'a esir düşen hangisidir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, 1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid'in taht mücadelesine giren oğullarından babasıyla birlikte Timur'a esir düşen hangisidir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

1402 ANKARA SAVAŞI SONRASI YILDIRIM BAYEZİD'İN TAHT MÜCADELESİNE GİREN OĞULLARINDAN BABASIYLA BİRLİKTE TİMUR'A ESİR DÜŞEN HANGİSİDİR?

A:İsa Çelebi

B: Musa Çelebi

C: Mehmed Çelebi

D: Emir Süleyman

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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