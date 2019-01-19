TIR'a Çarpıp Hurdaya Dönen Araçta Hız Kadranı 140 Kilometrede Takılı Kaldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin önünde giden TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 140 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil önünde giden TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Kaza sonrasında otomobilin hız kadranının 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.
TIR DORSESİNE ARKADAN ÇARPTI
Kaza sabah saat 06.00 sıralarında Orhangazi Bursa Karayolu'nun şehir çıkışında meydana geldi. Orhangazi yönünden Bursa yönüne giden Sertan Yavuz'un (23) kullandığı 16 AAL 284 plakalı otomobil, Orhangazi çıkışında bulunan akaryakıt istasyonuna yaklaşık 10 metre mesafede Hakan Orun'un (26) kullandığı 33 CNZ 62 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı görür görmez durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı haldeki otomobil sürücüsü Sertan Yavuz'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otomobilde bulunan Aytekin Ballı'nın (27) ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
140 KİLOMETREDE TAKILI KALAN HIZ KADRANI DİKKAT ÇEKTİ
Kaza sonrasında Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, TIR'a arkadan çarpan otomobilin hız kadranının 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Aytekin Ballı'nın cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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Tanrı''dan rahmet diliyorum arkadaşımıza. Sabah 06. 00'' da karanlıktır. En fazla 150 metre görüş alanı vardır. Bu hızda alınan yol yaklaşık 40 metre/saniyedir. Dorseyi gördüğü anda durabilmek için 4 saniye kadar bir zamanı vardır. Farketme-karar verme-refleks- frene basma ve aracın durabilmesi. . . Bunların 4 saniyede olması mümkün değildir. Lütfen yavaş!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Lan adam 50 kmh kamyona arkadan carpsa gene ölme ihtimali vardir. Benim araba 300 ps ve Ben arabayi 283 kmh yaptirdim dikatli olmakta yapar varCevap Yaz Yayından Kaldır
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ya makas attı yada kamyonun arka ışıkları sönüktü karanlıkta görmediCevap Yaz Yayından Kaldır
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bir gün bursaya gidiyorum arkadaş dedi ki, karşıdn gelenler burda genelde yol vermez, dikkatli ol dedi, şimdi anladım ki şöförlükleri müthişmiş ondan uyarmış.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. geri kalanlara sağlık.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır