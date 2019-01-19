Korkunç Kazada, 140 Kilometrede Takılı Kalan Hız Kadranına Kan Damladı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir otomobil önünde giden TIR'a arkadan çarptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında otomobilin hız kadranının 140 kilometre hızda takılı kaldığı ve hız kadranına kan sıçradığı görüldü.
Bursa'da, Orhangazi Bursa Karayolu'nun şehir çıkışında ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Orhangazi yönünden Bursa yönüne giden Sertan Yavuz'un (23) kullandığı otomobil, Orhangazi çıkışında bulunan akaryakıt istasyonuna yaklaşık 10 metre mesafede Hakan Orun'un (26) kullandığı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
OLAYCAN VERDİ
Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı görür görmez durumu 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı haldeki otomobil sürücüsü Sertan Yavuz'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otomobilde bulunan Aytekin Ballı'nın (27) ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza sonrasında Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, TIR'a arkadan çarpan otomobilin hız kadranının 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.
Aytekin Ballı'nın cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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Birde Tir in arka tarafini gorelim. Cok gorduk TR yollarinda isigi yanmayan tirlari. Asiri yuklenmis 70 80 ancak hiz yapabilen tirlari. Lambalari tozdan camurdan kapanmis, sagda degil sol seritte suren tirlari. Hemen sucu 140 a baglamissiniz. Adamin suclu oldugu bellimi? Onu yazin arastirin.Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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bir daha 140 yapamayacak.Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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özetliyor derken tır dorsesine 90 kmh Ile de girsen ahiret manzaraları görünür. dikkatli 190 dikkatsiz 90 dan iyidir..yani..Cevap Yaz 2 6 Yayından KaldırMİSAFİR: Ikisi nanay. Akıllı ol. Geç olsun, güç olmasın. Yakınlarını, akrabalarını üzme.5 2 Yayından Kaldır
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yaw allahaşkına 140 gayet normal hız. otoyolda lımıt 130a cıktı . iş olsun dıye haber. kaza dikkatsizlikden olmuş. ölüm ise devletın aldığı vergı netıcesınden ucuz arac bınmekden kaynaklanıyor.Cevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır