14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Güncel

14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti

Daha önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 14 yaşındaki Portekizli çocuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Bu vaka, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle yaşanan en genç ölüm oldu.

29.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:38

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 683 bini aştı. Tüm dünyada büyük panik yaratan virüsle ilgili şu ana kadar sadece yaşlıların dikkat etmesi gerektiği vurgulanırken, Avrupa'da ölümcül salgın nedeniyle en genç ölüm gerçekleşti.

Daha önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 14 yaşındaki Portekizli çocuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Bu vaka, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle yaşanan en genç ölüm oldu.

ABD VE FRANSA'DA 17 İLE 16 YAŞLARINDAKİ İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, ABD'nin Louisiana eyaletinde Sağlık Bakanlığı, New Orleanslı 17 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirmişti. Bu vaka, eyalette yaşanan en genç ölüm oldu. Ayrıca, koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinden olan Fransa'da da virüse yakalanan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirmişti.

14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti

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14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti

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