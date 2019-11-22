Programına katılan genç kadını eleştiren Müge Anlı, sosyal medyada tepki çekti

22.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:57

Afyonkarahisar'da yaşayan Sultan Kurum, ailesinin onayı olmadığı 12 yaşındayken anlaştığı eşi ile 14 yaşında evlendi. Müge Anlı'nın canlı yayına katılan Kurum, 31 yaşındaki eşi Metin Kurum ile 14 yaşındaki oğlu Yunur Emre'nin kaybolduğunu iddia etti. Sultan Kurum ile Müge Anlı arasındaki diyalog ise programa damga vurdu. Müge Anlı'nın Sultan Kurum'a yönelik olarak "Biz sınavda ter dökerken, sen kısır yiyordun" demesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

YASAK AŞK ŞÜPHESİ

Eşi ve oğlunun soba almaya gidiyorum diyerek evden ayrıldıklarını ve bir daha geri dönmediklerini belirten Sultan Hanım'ın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Sultan Kurum, eşinin ortadan kaybolmadan 1 ay önce Selda isminde bir kadınla yasak aşk yaşamaya başladığından şüphe duyduğunu söyledi.

"KISIR YİYORDUN GÖRÜMCELERİNLE"

Yayına bağlanan Metin Bey, oğlunun yanında olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Sultan Hanım'ı suçlayan Metin Kurum, yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Sultan Kurum, canlı yayına telefonla bağlanan eşine oğlunun sağlık durumunu sormadan önce başka konular açarak tepki gösterdi. Kurum'un anlattıklarına sinirlenen Müge Anlı ise "Yani biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle" diyerek erken evlenmesine tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Müge Anlı'nın programına katılan kadına sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı Anlı'nın bu hareketini 'yakışıksız' bulduğunu dile getirdi.

İşte Anlı'ya gelen tepkilerin bazıları:

ZAZA'CA KONUŞAN KONUĞU YAYINDAN ALMASI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Müge Anlı'nın daha önceki bir programında Siverek'ten canlı yayına bağlanan kadın Zazaca konuşmaya başlayınca Anlı, "Anlamadığımız bir şeyi yayına vermemizin bir anlamı yok" demişti. Zazaca konuşan kadının söylediklerinin çevrilmesi üzerine telefon bağlantısı tamamen kesilmişti. Müge Anlı'nın bu hareketi kamuoyunda büyük tepki çekmişti ve Anlı'nın özür dilemesi istenmişti. Anlı, "Özür dilemeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

