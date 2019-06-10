14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir amatör spor kulübünün başkanı, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderdiği iddiasıyla tutuklandı.

DURUMU FARK EDEN AİLE OLAYI POLİSE BİLDİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren bir amatör spor kulübünün başkanlığı görevini yürüten A.Z. isimli şahıs, arkadaşının iş yerinde çalışan 14 yaşındaki H.Ç. isimli kız çocuğuna sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. H.Ç. isimli şahıs, isteğini kabul eden çocuğa daha sonra cinsel içerikli görüntüler göndermeye başladı. Durumu fark eden H.Ç.'nin ailesi polise haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, şahsın H.Ç.'ye cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini tespit etti. Olay üzerine harekete geçen ekipler tarafından A.Z. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA