14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu
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14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu

14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da Eğirdir Gölü'ne giren 14 yaşındaki İbrahim Akpınar, boğularak hayatını kaybetti.

Isparta'da Eğirdir Gölü'ne giren 14 yaşındaki İbrahim Akpınar, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Altınkum plajında meydana geldi. Akrabaları ile günübirlik Eğirdir'e gelen ve piknik yaptıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için göle giren İbrahim Akpınar, bir süre sonra gözden kayboldu. Yanındaki arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölde arama yapan çevredeki vatandaşlar bir saatlik çalışmanın ardından İbrahim Akpınar'a ulaştı. Gölden çıkartıldıktan sonra ilk müdahalesi plajda yapılan Akpınar, ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Akpınar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ISPARTA

14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu
14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu
14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu
14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu
14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu
14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu
14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu
14 yaşındaki genç Eğirdir Gölü'nde boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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