14 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismara 12,5 Yıl Hapis
Samsun'da akrabası olan 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir zanlı yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da akrabası olan 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir zanlı yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da akrabası olan 14 yaşındaki çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddia adilen M.A. (48), çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınarak 2018 yılı Haziran ayında tutuklandı. M.A., hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme, M.A.'yı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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12.5 YIL NEDİR BUNLARI CEZA EVİ YERİNE ACIK ALANDA DEVLETİN İŞLERİNDE KULLANACAKSIN YE İC YAT DEVLETE ZARAR ADİLER.. !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bence az hücrede tek başına intihara sürüklenmeli ceza diye buna derimCevap Yaz Yayından Kaldır