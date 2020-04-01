14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba: "Onun kokusunu çekmemek ölümdü"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba: "Onun kokusunu çekmemek ölümdü" - Haber
Karantina, Kocaeli

14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba: "Onun kokusunu çekmemek ölümdü"

14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba: "Onun kokusunu çekmemek ölümdü" Kocaeli'deki yurtlardaki vatandaşlar tahliye edilmeye devam ediyor Kocaeli'deki öğrenci yurtlarında 14 günlük karantina süreci tamamlanan vatandaşlar tahliye edilmeye devam ediyor.

01.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:56
14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba: 'Onun kokusunu çekmemek ölümdü'

14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba: "Onun kokusunu çekmemek ölümdü"

Kocaeli'deki yurtlardaki vatandaşlar tahliye edilmeye devam ediyor

KOCAELİ - Kocaeli'deki öğrenci yurtlarında 14 günlük karantina süreci tamamlanan vatandaşlar tahliye edilmeye devam ediyor. 14 gün boyunca karantinada kalan 5 yaşındaki oğluna kavuşan baba ise büyük sevinç yaşadı.

Korona virüs tehdidi sonrasında Avrupa'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan 859'u 14 günlük karantina tedbiri kapsamında Kocaeli'de bulunan 5 öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Karantina süresinin dolması sonrası işlemleri tamamlanan vatandaşların, sabah saatlerinde tahliye işlemlerine başlandı. Bazı vatandaşlar aileleri tarafından özel araçları ile yurttan ayrılırken, bazıları ise Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen otobüslerle, havalimanlarına ve 15 farklı güzergahta bulunan 48 şehre götürülerek evlerine en yakın noktada bırakılacak. Yurtlardan tahliye edilen vatandaşlar, 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole edecek. Duygularını ifade eden vatandaşlar, verilen hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.

Karantinadaki çocuğuna kavuşan baba sevince boğuldu

İzmit ilçesinde bulunan Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'nda 14 gün boyunca karantinada tutulan Fatma Naldemir ve 5 yaşındaki oğlu Ferhat da tahliye edildi. Yurttan çıkan küçük Ferhat'ı karşılayan baba Engin Naldemir ise büyük sevinç yaşadı. 14 gün boyunca karantina altında tutulan oğlu ve eşini çok özlediğini ifade eden Engin Naldemir, "Her gün ölümdü. Onun kokusunu çekmemek ölümdü. Her gün Sürekli telefonla görüştük. 24 saat boyunca onlardan haber aldık. İlk birkaç gün zor olmuş. Ama genel olarak her ley güzelmiş" dedi.

"Hizmet çok iyiydi, 5 yıldızlı otel gibiydi"

14 boyunca kaldığı yurtta verilen hizmetten çok memnun kaldığını ifade eden Ali İhsan Avşar isimli vatandaş, "Süreç çok iyi geçti. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesten Allah razı olsun. Kocaeli Valiliği olsun, çalışanlar olsun herkes bizimle çok iyi bir şekilde ilgilendi. Tüm arkadaşlarım verilen hizmetten memnun. 14 gün boyunca odadan dışarı çıkmadık. Kendimizi izole ettik. Hizmet çok iyiydi, 5 yıldızlı otel gibiydi. İnşallah buradan Nevşehir Kapadokya'ya gideceğim. Çok mutluyum. Tüm arkadaşlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba: 'Onun kokusunu çekmemek ölümdü'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kocaeli'de karantinadaki oğluna 14 gün sonra kavuşan baba: "Onun kokusunu çekmemek ölümdü"
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haber
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haber
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haber
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haber
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
Gökhan Özoğuz, CHP'li belediyelerin yardım kampanyasının bloke eden Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum
Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ: Gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs salgını devam ederken lens takmayın
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs salgını devam ederken lens takmayın
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda...
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara 'Fiyatların düşmesini bekleyin' çağrısı yaptı
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara "Fiyatların düşmesini bekleyin"...
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Şener Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Falcao Ali Koç Basketbolcu Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: 14 gün sonra karantinadaki oğluna kavuşan baba: "Onun kokusunu çekmemek ölümdü" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 13:31:38. #1.14#
title