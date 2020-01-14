13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu
Antalya'da 2002 yılında evlenip 2015 yılında boşandığı T.D.'den olan 13 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğun öz babası olmadığını adli tıp raporuyla öğrenen N.O.'nun açtığı soybağının reddi davasında mahkeme, çocukların babadan olmadığına karar verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan N.O. 2002 yılında evlendiği eşi T.D.'den şiddetli geçimsizlik sebebiyle 2015 yılında anlaşmalı boşandı. N.O. ortak çocukları için 300'er lira nafaka ödemeyi taahhüt etti. Zaman içerisinde işleri bozulan ve aşırı miktarda borçlanan N.O.'ya karşı eski eşi T.D. nafakanın arttırılması davası açarak iki çocuk için ayrı ayrı 750'şer lira nafaka istedi.
KAN ÖRNEĞİ ALINDI
Eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öğrenen ve çocukların kendisinden olmayabileceği söylenen N.O. Manavgat Aile Mahkemesinde 'soybağının reddi' davası açtı. Dava kapsamında N.O. ve çocuklardan alınan kan örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildi. İzmir Adli Tıp Kurumunda incelenen kan örneklerinden N.O.'nun kendi çocuğu olarak bildiği R.O. ve E.B.O.'nun babası olmadığı tespit edildi.
NÜFUSUNDAN DÜŞÜLECEK
Manavgat 1. Aile Mahkemesinde davanın 5'inci duruşması yapıldı. Duruşmaya davacı N.O.'nun avukatı Atalay Arslan katıldı. Davalı T.D. katılmadı. Mahkeme, davacı talebini kabul ederek, çocuklar R.O. ve E.B.O.'nun N.O.'dan olmadığına karar verip, soybağının reddine hükmetti. Kararın kesinleşmesinin ardından R.O. ve E.B.O., N.O.'nun nüfusundan düşülecek.
BABA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAK
N.O.'nun avukatı Atalay Arslan, bu davayla müvekkilinin haklılığının ispatlandığını belirterek, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından daha önceden açtıkları nafakanın kaldırılması davasını da kazanacaklarını ümit ettiklerini ve ayrıca bugüne kadar müvekkilimin zararlarını tazmin için maddi, elem ve ızdırabın giderilmesi içinde manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.
Haber Videosu: 13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu
-
GÜZEL ÜLKEMİN GÜZEL İNSANLARI NE HALE GELDİ, AH OCAĞI YANASICA KADIN ALLAH SENİ KAHRU PERİŞAN EYLESİNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Edeb yahu. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
KÖTÜ İŞLER HEP SAHİBİNİ BULUR ŞİMDİ YILLARDIR BAŞINI OKŞAYIP ÇOCUKLARIM DEDİĞİ ÇOCUKLARIN DURUMU NE OLACAK VE BU ADAMIN KAYBETTİĞİ YILLAR NE OLACAKCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
rabbim insanı ne kötü kadın nede kötü erkeklere düşürmesin. yazık.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
sonrada deyin ki kadın şiddetine sonCevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır