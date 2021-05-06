13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı
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13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı

13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı
Demirören Haber Ajansı / Oktay POLAT - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde iftar sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar (19), bu sırada sokakta oynayan Pınar Kaban'ı (13) vurdu.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde iftar sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar (19), bu sırada sokakta oynayan Pınar Kaban'ı (13) vurdu. Saçmaların sol gözüne isabet ettiği Pınar yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi. İftar sonrası kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Pınar Kaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Serdar Dündar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.BABAANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDUErzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pınar Kaban'ın cenazesi ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçük kızın babaannesi Nebahat Kaban, cenazede ağıtlar yakıp, gözyaşlarına boğuldu. Pınar Kaban'ın babası İbrahim Kaban'ın cezaevinde olduğu için cenazeye katılamadığı belirtildi.KOMŞUSU OLAYI ANLATTI

Aynı mahallede oturan İlhami Yıldız, "Pınar karşı binada oturuyordu, bu taraflara gelip giderdi, kızımla da gezerlerdi. Ramazan ve pandemi sebebiyle dışarı çıkamıyorduk. Evde eşimle çay içiyorduk Patlama sesi duyduk, önce torpil zannettim. Silah patladığını bilseydim acele eder belki yetişirdim. Evden çıktım, kapıyı açtım, yerde cesedi buldum. Pınar'ı tanıdım. Pınar, Pınar diye bağırdım, ses çıkmadı. Hemen çevredekilere seslendim. 'Yetişin Pınar'ı vurmuşlar' dedim, karşı komşu çıktı 155'i aradı, polis ve ambulans geldi. Pınar'ı vuran Serdar'ın mahallede çok pisliği vardı. Bu çevrede ondan şikayetçi olmayan kimse yok" diye konuştu.


13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı
13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı
13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı
13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı
13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı
13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı
13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı
13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oktay POLAT

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