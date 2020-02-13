13 yaşındaki öğrencisini darp eden müdür yardımcısına 3 bin TL para cezası verildi

13.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:20

Haberler.com/ ÖZEL HABER

İstanbul Üsküdar'daki Nursen Fuat Özdayı ilk ve ortaokulunda kadın müdür yardımcısı N.B, 13 yaşındaki S.D'yi derste ayağa kalktığı gerekçesiyle darp etti.

Derste arkadaşına bir şey sormak amacıyla ayağa kalkan 13 yaşındaki S.D, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından önce azarlandı, daha sonra soru sormaya gittiği arkadaşıyla yeri değiştirilmek istendi. Yerini değiştirmek istemeyen S.D, din kültürü öğretmeni tarafından kolundan tutarak müdür yardımcısının odasına götürüldü.

VİCDANSIZ MÜDÜR YARDIMCISI KÜÇÜK ÇOCUĞUN BOĞAZINI SIKIP, DARP ETTİ

Müdür yardımcısının odasına giren küçük çocuk, burada müdür yardımcısı tarafından darp edildi. Olayı sadece din kültürü öğretmeninden dinleyen müdür yardımcısı, küçük çocuğun ayağına tekme atarak odadan çıkmasını istedi. Daha sonra 13 yaşındaki S.D'ye, "Daha bu okula gelme" diyen öğretmen, "Geleceğim" cevabını alınca küçük çocuğu tekrar odaya sokup boğazını sıktı.

AİLE HEMEN DARP RAPORU ALDI

Okuldan sonra eve giden 13 yaşındaki S.D, kadın müdür yardımcısı tarafından maruz kaldığı şiddeti ailesine anlattı. Aile, çocuğunun boynunda ve ayak bileklerindeki yaraları gördükten sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

ŞİKAYETTE BULUNULDU

Hastaneden alınan darp raporunun ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne giden aile, kadın müdür yardımcısı N.B hakkında şikayette bulundu ve dava açtı.

MÜDÜR YARDIMCISINA PARA CEZASI

Mahkeme, sanığın eylemini beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirdiğine kanaat getirerek müdür yardımcısına 3 bin TL para cezası verilmesini hükmetti.

"EĞİTİMDE ŞİDDETE HER ZAMAN KARŞIYIZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan davacı avukatı Bedia Teymur, "Eğitimde şiddete her zaman karşıyız. Bu duruma maruz kalan kim olursa olsun her daim yanındayız. Konuşmanın sorunları çözebileceği bilindiği halde şiddeti seçmek yanlıştır. Öğretmenlerin öğrenciler için bir model rol oluşturduğu unutulmamalıdır. Herhangi bir şiddet olayında öğretmenin model rolü çöker ve o, öğrenci için sıradan bir insana dönüşür. Bu yüzden öğrenci karşısındakine güven duygusunu da yitirebilir" şeklinde konuştu.