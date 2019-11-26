13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay
Mahkeme, Bilecik'te 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 2 çocuk babası sanığa ceza yağdırdı. Küçük kıza 2 kez cinsel saldırıda bulunan adam, 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bilecik'te 13 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasına alıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan evli ve 2 çocuk babası sanık, ilk duruşmada 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 26 Ağustos 2019 günü Bilecik'e bağlı Necmiye köyünde meydana geldi. 13 yaşındaki A.A'yı arabasına alıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Süleyman Erdem, kızın ailesinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce gözaltına alınmıştı.
41 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan Erdem, Ağustos ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdem hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla dava açıldı. Bilecik Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık Süleyman Erdem 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İKİ KEZ SALDIRIDA BULUNDU
A.A. ifadesinde Süleyman Erdem'in kendisini götürdüğü evde iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı. Öte yandan, Süleyman Erdem'in daha önce tecavüz suçundan ceza aldığı ve cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.
Haber Videosu: 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay
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İÇERİDE SALDIRININ KRALINI GÖRÜRSÜNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Verilen ceza ana kuzularının hayatlarını mahvedenlere ders olsun. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BETER OL!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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IDAM GELIRSE IDAMLA TACLANDIRIRIZ INSALLAH ARMUDUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır