13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı

13.09.2019 09:42

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen HTŞ ve El Nusra soruşturması kapsamında, terör örgütlerine para topladığı öne sürülen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Bunun üzerine Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana dahil 13 ilde, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Adana'da, Özel Harekat polislerinin desteğiyle şüphelilerin evlerine baskınlar yapılırken, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı.

EVDE AV TÜFEĞİ VE MÜHİMMAT BULUNDU

Evlerde yapılan aramalarda; 2 av tüfeği ile mühimmat, örgütsel kitap ve dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, emniyete götürüldü. Şüphelilerinin, işlemleri tamamlandıktan sonra Bingöl'e gönderileceği belirtildi.