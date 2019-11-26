13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de El Kaide'ye karşı operasyon yapan 13 Fransız askerinin helikopter kazasında öldüğünü açıkladı.
26.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:21
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki helikopterin çarpışması sonucu yaşanan kaza, dün akşam meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.
2014'TEN BERİ 4 BİN ASKER GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.