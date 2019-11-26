13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
Haberler » Güncel » 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü - Haber

13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de El Kaide'ye karşı operasyon yapan 13 Fransız askerinin helikopter kazasında öldüğünü açıkladı.

26.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:21
13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki helikopterin çarpışması sonucu yaşanan kaza, dün akşam meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

2014'TEN BERİ 4 BİN ASKER GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et